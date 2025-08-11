¿Recargaste mal en Yape? Conoce el paso a paso para revertir el error

La popular aplicación Yape, creada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), se ha convertido en una herramienta clave para enviar y recibir dinero, pagar en negocios afiliados y recargar servicios como telefonía móvil. Su facilidad de uso y rapidez han impulsado su adopción en todo el país, reduciendo la dependencia del efectivo y favoreciendo la inclusión financiera.

Sin embargo, no están libres de errores las operaciones realizadas, sobre todo en el caso de recargas móviles. Ante ello, Yape informó que, si una recarga se hace en un Agente BCP y se comete un error en el proceso, existe la posibilidad de anularla siempre que se cumplan ciertos requisitos establecidos por la entidad.

Procedimiento para la reversión de la recarga

La condición principal para revertir una recarga errónea es que el usuario permanezca en el mismo Agente BCP donde efectuó la transacción. Desde allí, el trabajador del establecimiento se comunicará con el servicio de asistencia para iniciar el trámite de anulación. Si el proceso se completa con éxito, en la aplicación se reflejará un movimiento con el concepto “Anulación de Recarga Yape” y el importe correspondiente, el cual podrá ser revisado en la sección de movimientos.

Yape advirtió que este mecanismo solo es válido en el momento y lugar de la operación, por lo que una vez que el usuario abandone el establecimiento, no será posible iniciar el procedimiento. Por ello, recomiendan verificar cuidadosamente los datos antes de confirmar cualquier recarga.