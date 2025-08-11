Más de 900 policías investigados por presuntos delitos en lo que va del 2025

Diariamente más de 4 policías son denunciados por diferentes delitos dentro de los cuales la violencia contra la mujer es el crimen más recurrente.

En lo que va del 2025, la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha reportado la detención de 993 suboficiales acusados de estar involucrados en distintos delitos. Según precisó el inspector general, general Jhonny Veliz, estas intervenciones forman parte de una estrategia para depurar la institución y responder a las denuncias ciudadanas. En paralelo, existen 1,382 procesos en curso que involucran a personal policial.

Violencia contra la mujer, el principal motivo de arresto

El reporte difundido en por Latina detalla que 222 de los policías arrestados afrontan acusaciones por violencia contra la mujer. Los demás casos están vinculados a presuntos delitos contra la administración pública, el patrimonio y la libertad. Veliz señaló que, además, 532 efectivos fueron retirados de manera definitiva por cometer faltas graves.

El inspector general explicó que, al recibir una denuncia, la Inspectoría inicia un proceso administrativo disciplinario. De forma preventiva, el efectivo investigado es apartado de su unidad y pasa a depender de la Dirección de Recursos Humanos, mientras se determina su responsabilidad. Esta medida, dijo, busca garantizar que las investigaciones avancen sin interferencias.

Veliz aseguró que la PNP mantiene su compromiso de sancionar a los efectivos que vulneren la ley. “Estamos trabajando caso por caso para erradicar a los malos elementos y recuperar la confianza ciudadana en nuestra institución”, subrayó el alto mando policial.