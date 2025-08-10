Declaran en emergencia 15 distritos de Cusco y Ayacucho: buscan combatir el tráfico de drogas

El Gobierno declaró hoy en estado de emergencia en quince distritos de Cusco y Ayacucho, la medida por un plazo de 60 días regirá a partir del próximo 14 de agosto; se busca contrarrestar el accionar de las bandas de tráfico ilícito de drogas. Ocho de los distritos están en la provincia de La Convención, en Cusco; y los otros siete en la provincia de La Mar, en Ayacucho.

Mediante Decreto Supremo N.º 104-2025-PCM se dispone que los distritos de Manitea, Kimbiri, Cielo Punco, Megantoni, Kumpirushiato, Echarate, Villa Virgen y Villa Kintiarina ubicados en La Convención, Cusco; y los distritos de Samugari, Anco, Unión Progreso, Ayna, Santa Rosa, Anchihuay y Río Magdalena, ubicados en la provincia de La Mar, Ayacucho, serán los que acaten la norma.

EXCLUIDOS DEL DECRETO

Asimismo, se establece que se excluyen a los siguientes terrenos en La Convención: el centro poblado Kiteni y la franja territorial denominada 'Eje Energético del Gas de Camisea', que abarca ocho kilómetros desde el centro poblado Nuevo Mundo (distrito de Megantoni, La Convención) hasta el distrito de Anco (La Mar).

También se excluye de la disposición la franja territorial denominada 'Corredor Operacional Fluvial - Terrestre del Ene', que abarca un espacio territorial hacia ambas márgenes del Río Ene, límites expuestos en el Decreto Supremo 096-2025-PCM.

FFAA Y LA PNP

Se precisa que, en estos quince distritos, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas. El decreto lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte; el premier Eduardo Arana; y los ministros de Defensa, Walter Astudillo; del Interior, Carlos Malaver; y de Justicia Enrique Alcántara.