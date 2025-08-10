Intento de feminicidio en Ica: capturan hombre que atacó con cuchillo y le cortó la cara a su pareja

Tras paciente seguimiento, fue capturado el pasado 8 de agosto Luis Carmona Fernández (64), acusado de intento de feminicidio. El sujeto golpeó y atacó con un cuchillo a su pareja, Luzmila Soto Espinoza (62) en marzo de 2021, al interior del Mercado Modelo de Ica.

Debido al violento ataque la mujer terminó con el cráneo fracturado, parálisis facial parcial, dificultades para masticar y pérdida de sensibilidad en la hemicara izquierda. Además de un profundo corte en el rostro a la altura de la mejilla izquierda, cerca del oído.

FIRME NEGATIVA

El sujeto le pedía, nuevamente, que le permitiera volver a la casa, propiedad de la mujer, pero ella se negó, lo había echado porque la golpeaba. Los ruegos del hombre no la convencieron. Su firme negativa hizo que el sujeto reaccionara violentamente.

Tras cuatro años fue detenido en la avenida Sebastián Barranca, distrito de Parcona. La captura se realizó de manera sorpresiva y permitió trasladarlo de inmediato a la carceleta del Poder Judicial, donde está a la espera de la orden de un juez, informa Correo.