Un médico muerto y un herido grave deja colisión entre ambulancia y volquete en Ayacucho

La colisión de una ambulancia contra un volquete en la carretera Nasca-Pampas, en la provincia de Lucanas, región Ayacucho, provocó el fallecimiento de un médico del hospital EsSalud de la ciudad de Puquio.

Se trata del galeno Yimmy Huañecc Huamán, quien murió instantáneamente al impactar la ambulancia en la que se trasladaba contra la parte trasera de un volquete estacionado a un lado de autopista, informa Andina.

CORRECTAMENTE SEÑALIZADO

El accidente se registró alrededor de las 05: 00 a.m. la ambulancia, manejada por Plácido Serrano Palomino, colisionó violentamente contra el vehículo pesado, que estaba detenido aparentemente por una falla mecánica.

El chofer resultó herido de gravedad. Las autoridades iniciaron las indagaciones para esclarecer las causas de la tragedia y determinar responsabilidades. También evalúan si el volquete estaba correctamente señalizado.