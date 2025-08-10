Turismo en Santa Rosa de Perú y Leticia de Colombia disminuyó tras reciente tensión diplomática

Un informe de RPP, revela que el impasse diplomático entre Perú y Colombia afectó considerablemente el turismo en las localidades fronterizas de ambos países. Los operadores turísticos de la zona esperan que las cosas mejoren.

Según comerciantes colombianos de la ciudad de Leticia, en los últimos días hay pocos visitantes peruanos, antes llegaban para adquirir diversos productos (alimentos, ropa, etc.) esperan que todo pase rápido y vuelva la normalidad a la zona.

GASTRONOMÍA PERUANA

En tanto, los propietarios de hospedajes y negocios en el distrito de Santa Rosa de Loreto indicaron que el flujo de turistas bajó, pese a que están en temporada alta por el caluroso verano amazónico, todo a raíz de la tensión diplomática.

Los dueños de restaurantes también mostraron su preocupación, pues son los locales más concurridos por colombianos y brasileños, quienes ven en nuestra gastronomía un excelente motivo para visitar el distrito peruano de Santa Rosa.