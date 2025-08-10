Extorsionadores lanzan explosivo contra licorería en Piura: exigen al propietario pago de S/ 15,000

Según primeras informaciones, anoche extorsionadores lanzaron un explosivo contra una licorería, ubicada en la avenida Perú, distrito de Veintiséis de Octubre, en la región Piura. Exigen al propietario del negocio un pago de 15 000 soles.

Los vecinos al percatarse del hecho dieron a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la policía, quien acordonó la zona para ingresar al lugar y retirar el explosivo. Tras varios minutos de tensión lograron inutilizar el artefacto.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Trascendió que esta sería la tercera vez que el dueño del negocio sufre este tipo de atentados, por lo que estaría evaluado cerrar la licorería. En su último mensaje los criminales amenazaron con atentar contra su familia si se niega a pagar.

Representantes de la Policía Nacional ha solicitado al municipio poder revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, ubicadas en el lugar, para identificar a los delincuentes, que dejaron el explosivo en la reja del local comercial.