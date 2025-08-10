Pataz: intervienen bocamina Molino y decomisan material explosivo empleado para la minería ilegal

En un megaoperativo, la Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, intervino una bocamina en la provincia de Pataz e incautando explosivos destinado a la minería ilegal.

La intervención fue en la bocamina “Molino”, además de explosivos, también se incautó una pistola, dos cacerinas para fusil, 331 cartuchos calibre 2.23, 76 unidades de emulsión, 33 unidades de Carmex y un rollo de mecha lenta.

SIN AUTORIZACIÓN

Tras una rápida verificación, personal de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) comprobó que se trataba de armamento y explosivos sin autorización.

Según se conoció, en esta zona, días atrás se reportó un violento enfrentamiento entre bandas rivales dedicadas a la minería ilegal. Con este decomiso, el CUPAZ afecta la capacidad operativa de los grupos criminales, informa Correo.