La Libertad: MIMP coordina con diferentes entidades acciones para ubicar a censista desaparecida

Se realizaron gestiones para la programación de la diligencia de geolocalización, el levantamiento del secreto de las comunicaciones de su celular, entre otras medidas.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que coordina permanentemente con diferentes entidades, acciones para ubicar a Aydaluz Sánchez, la joven censista desaparecida en la región La Libertad.

La encuestadora desapareció en el distrito de Mollepata. El MIMP señala que las medidas se ejecutan a través del Programa Nacional Warmi Ñan, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

INTENSIFICAR BÚSQUEDA

Se realizaron gestiones para la programación de la diligencia de geolocalización, el levantamiento del secreto de las comunicaciones de su celular y solicitaron las cámaras de vigilancia del lugar donde residía y trabajaba.

Finalmente, el MIMP exhortó a la Policía Nacional a continuar e intensificar la búsqueda para lograr su pronta ubicación y garantizar su seguridad. Sánchez Méndez, de 31 años, fue reportada como desaparecida el 7 de agosto.


