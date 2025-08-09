Tragedia en Pisco: adolescente muere electrocutado al tocar cable que estaba tendido en el suelo

Una tragedia sacudió la tarde de ayer el distrito de San Clemente en Pisco, un menor de 14 años murió tras recibir una descarga eléctrica al entrar en contacto con un cable de alta tensión, que se encontraba tendido en el suelo, aparentemente tras un corte de energía.

Producto de la descarga, el menor fue lanzado varios metros y quedó inconsciente. Fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde lamentablemente llegó sin vida. El adolescente se dedicaba al reciclaje en sus tiempos libres para ayudar a su familia, informa Correo.

CORTES DE LUZ

Los vecinos expresaron su indignación por la presunta negligencia de los responsables del tendido eléctrico. “Cuando hay cortes de luz, dejan los cables en el suelo. En la noche no tenemos luz en esta zona, siempre cortan el servicio”, denunció una residente.

Otros pobladores piden la intervención de la Fiscalía para esclarecer el caso y determinar responsabilidades, señalan que este caso sería una negligencia pues el cable estaba aparentemente en el suelo. Esta situación no pude volver a repetirse, señalaron.