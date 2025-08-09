Desarticulan red criminal dedicada al tráfico de migrantes en Tacna: rescatan a 33 extranjeros

Tras un paciente seguimiento, agentes de la Policía Nacional desarticularon la presunta red criminal ‘Los Discretos de la Frontera Sur’, dedicada desde hace meses al tráfico de migrantes en la zona limítrofe entre Perú y Chile.

Los efectivos capturaron a sus seis integrantes durante un operativo en el kilómetro 1331 de la vía Panamericana Sur, distrito Gregorio Albarracín, región Tacana, cerca al hito 13 de la línea fronteriza. Lograron rescatar a 33 extranjeros.

CINCO NIÑOS

Se trata de 28 venezolanos, 3 colombianos y 2 ecuatorianos, además de cinco niños. Estas personas ingresaron desde Chile por pasos no autorizados y eran trasladadas hacia Tacna por ‘coyotes’ a cambio de un pago.

En el operativo se incautaron cuatro camionetas que eran utilizadas para el transporte de las víctimas. Los detenidos y migrantes fueron puestos a disposición del área de trata de personas de la Policía Nacional, informa Perú21.