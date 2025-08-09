Cerca de 5 mil homicidios en Perú se han registrado durante el gobierno de Dina Boluarte, según Sinasec

Perú registra 4968 homicidios desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte, según datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Ciudadana (Sinasec) publicadas este sábado por el diario El Comercio.

Solo en 2025 se contabilizaron 1302 asesinatos, lo que representa un incremento del 15.3% respecto al mismo periodo de 2024, consolidando una tendencia alcista en violencia letal. El especialista en seguridad Arturo Huaytalla Quispe advirtió que los homicidios anuales prácticamente se triplicaron desde el año 2000 hasta 2024.

Los datos oficiales muestran que en 2017 ocurrieron 385 casos, mientras en igual periodo de 2025 la cifra alcanzó 1300. La única reducción significativa se registró en 2020 (por la pandemia) y en 2023, antes del repunte actual.

Crímenes en gestiones anteriores

En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (837 homicidios), Martín Vizcarra (2740), Manuel Merino (16), Francisco Sagasti (aumento no cuantificado), Pedro Castillo (2090) y Dina Boluarte (4968 hasta la fecha). El promedio diario de asesinatos en el actual gobierno es 5.1% superior a gestiones anteriores.

Alerta de experto

Huaytalla enfatizó que "No debemos acostumbrarnos a que estos homicidios sean solo números. Hay que actuar antes de que el problema sea irreversible". Pese al debate público generado, el gobierno no ha detallado un plan específico contra esta tendencia.