Trujillo: en feroz balacera matan a presunto integrante de la organización criminal Los Pulpos

En una feroz balacera fue asesinado, la tarde de ayer, un sujeto que iba a bordo de su camioneta por la avenida España, frente a los centros comerciales de calzado, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

Según se conoció, la víctima fue identificada como Diamílcar Pereda Ascote, conocido con el alias “Jami”, quien sería pieza clave en la organización criminal Los Pulpos, pues era el “lavandero” desde hace años.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

Presuntamente, el hombre se encargaba de lavar el dinero que el grupo delincuencial obtenía de extorsiones, asaltos, cobro de cupos, etc., a través de actividades artísticas y sociales que desarrollaba en la ciudad.

El ataque contra Pereda Ascote desató el caos entre comerciantes y compradores del calzado trujillano que en ese momento estaban en la zona. Varios casquillos de bala quedaron dispersos en la vía, informa Andina.