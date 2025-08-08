Reniec garantiza continua y sostenida identificación en isla Santa Rosa de Loreto

El Registro Nacional de Identificación y Registro Civil (Reniec) viene atendiendo la demanda de documentos de identidad de los ciudadanos peruanos del fronterizo distrito Santa Rosa de Loreto, cuya población se estima en más de 3 mil personas.



En lo que va del año, la institución realizó más de 300 trámites de DNI, tales como renovación, cambio de DNI amarillo al de adulto, duplicado, rectificación de domicilio y entregas.



Las atenciones se realizaron a través de cuatro campañas a cargo de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS) del Reniec, dos mediante un punto de atención acondicionado por la municipalidad distrital y otras dos a bordo de la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) Yaraví.



Crean punto de atención

Asimismo, el Reniec concretó la instalación de un punto de atención en el distrito Santa Rosa de Loreto en beneficio de la población y de las localidades aledañas, el cual entró en funcionamiento el 7 de julio pasado.



Este espacio se encuentra ubicado en el local municipal del distrito y está a cargo de la Oficina Regional Iquitos del Reniec.



“De esta forma, el Reniec acerca sus servicios a los ciudadanos que más lo necesitan por vivir en zona de fronteras. Además, nos permitirá ir cerrando la brecha de identificación en el país”, remarcó la jefa de la entidad, Carmen Velarde Koechlin.