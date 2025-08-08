Al menos dos turistas muertos y 18 heridos deja caída de rocas en conocida catarata de Ucayali

Según primeras informaciones, al menos dos personas murieron y 18 resultaron heridas, por la caída de varias rocas en la catarata Velo de la Novia, ubicada en el distrito de Aguaytía, provincia de Padre Abad.

En un comunicado, el Gobierno Regional de Ucayali confirmó que los muertos son una menor de edad y un adulto mayor, que estaban “en el área de las pozas inferiores”, cuando se produjo el deslizamiento.

EVALUACIONES TÉCNICAS

Los fallecidos y los heridos son turistas procedentes de “la capital”, que disfrutaban del atractivo natural. Por recomendación médica los lesionados fueron llevados a la ciudad de Pucallpa para “una mejor atención”.

Tras el incidente, el Gobierno Regional de Ucayali cerró temporalmente el acceso a la catarata mientras se realizan las evaluaciones técnicas e indagaciones para conocer las causas del fatal deslizamiento de rocas.