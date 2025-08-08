Camión se despista e impacta contra una camioneta en Junín: accidente deja un muerto y tres heridos

Esta mañana, un trágico accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 154 de la Carretera Central, región Junín, dejó un muerto y tres heridos graves. Un camión se despistó e impactó contra una camioneta.

Según primeras informaciones, el camión que transportaba abarrotes desde Lima hacia Huancayo, se desvió e impactó contra una camioneta que se dirigía de Perené a Lima. El chofer del vehículo de carga resultó ileso.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

La persona fallecida y los tres heridos graves viajaban en la camioneta. Los lesionados quedaron hospitalizados, los galenos recomendaron que los trasladen a la ciudad de Lima para que reciban atención especializada.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, testigos señalan que ambas unidades circulaban a excesiva velocidad, y de un momento a otro el conductor del camión de carga perdió el control, informa Correo.