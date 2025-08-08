Nacionales

Hace 2 horas

Camión se despista e impacta contra una camioneta en Junín: accidente deja un muerto y tres heridos

Los lesionados quedaron hospitalizados, los galenos recomendaron que los trasladen a la ciudad de Lima para que reciban atención especializada.

Foto Correo



Esta mañana, un trágico accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 154 de la Carretera Central, región Junín, dejó un muerto y tres heridos graves. Un camión se despistó e impactó contra una camioneta.

Según primeras informaciones, el camión que transportaba abarrotes desde Lima hacia Huancayo, se desvió e impactó contra una camioneta que se dirigía de Perené a Lima. El chofer del vehículo de carga resultó ileso.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

La persona fallecida y los tres heridos graves viajaban en la camioneta. Los lesionados quedaron hospitalizados, los galenos recomendaron que los trasladen a la ciudad de Lima para que reciban atención especializada.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, testigos señalan que ambas unidades circulaban a excesiva velocidad, y de un momento a otro el conductor del camión de carga perdió el control, informa Correo.


