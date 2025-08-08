Al menos cinco muertos deja caída de camioneta a un abismo en Áncash: vehículo iba a excesiva velocidad

Según primeros informes, al menos cinco personas murieron luego que la camioneta en la que viajaban cayera a un abismo en el distrito de Pampas Grande, provincia de Huaraz, en la región de Áncash.

Las víctimas son los hermanos Pablo y Guillermo I. P., así como las hermanas Marga, Bertha y Norma P. A. quienes se dirigían desde el distrito de Pariacoto a Pampas Grande, trascendió por temas familiares.

EXCESIVA VELOCIDAD

Testigos refirieron que el accidente, registrado la tarde de ayer, se habría producido luego de que el conductor, que manejaba a excesiva velocidad, perdiera el control del vehículo, provocando su caída al abismo.

Tras intensas labores de rescate, en las que participaron efectivos de la Policía Nacional y pobladores de la zona, los cuerpos fueron recuperados y trasladados a la morgue para las diligencias respectivas.