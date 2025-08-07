Puno: Policía de civil abate a ladrón durante asalto a botica

Un intento de asalto terminó con un delincuente muerto y otro herido en Puno. Dos ciudadanos venezolanos ingresaron armados a una botica sin saber que dentro había policías encubiertos. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

Ambos sujetos usaban cascos de motociclista para ocultar su identidad. Uno de ellos apuntó directamente a un agente vestido de civil que se hacía pasar por cliente. Mientras tanto, su cómplice intentó llegar hasta la encargada del negocio.

Los policías reaccionaron de inmediato para repeler el ataque. Uno desenfundó su arma de reglamento y disparó en defensa propia, hiriendo a los dos atacantes. Uno de los delincuentes logró salir, pero cayó muerto a pocos metros.

DELINCUENTE HERIDO FUE CAPTURADO

El otro fue capturado por personal policial cuando intentaba escapar herido. Ninguno de los agentes ni los trabajadores del local resultaron afectados.