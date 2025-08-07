Más de 1 millón de arequipeños en riesgo por eventual erupción del volcán Misti

Más de un millón de arequipeños estarían en riesgo si el volcán Misti entra en erupción, advirtió el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, señaló que el volcán se mantiene activo, aunque aún no amerita elevar la alerta.

Tavera indicó que, pese a los constantes movimientos sísmicos internos, no hay señales de una erupción inminente. Por ello, el nivel de alerta se mantiene por debajo de naranja, que corresponde a una fase eruptiva fuerte o cercana.

El especialista recordó que la última erupción del Misti ocurrió hace unos 550 años. Si se repitiera un evento de similar magnitud, la ceniza afectaría incluso distritos alejados como Uchumayo, Yura, Cerro Colorado y Hunter.

PRESENTACIÓN DE INFORME PREVENTIVO

Las declaraciones se dieron durante la presentación del “Estudio de Identificación de Zonas Expuestas” en Paucarpata. El informe servirá como base para simulacros y acciones de prevención ante una posible emergencia volcánica en Arequipa.

