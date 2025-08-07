Isla Santa Rosa: Poblador increpa a premier Arana y denuncia que Marina les quita sus productos

Durante una visita oficial del Ejecutivo a la Isla Santa Rosa, en Loreto, un poblador increpó al premier Eduardo Arana por las restricciones al comercio en la zona. El hecho ocurrió el 7 de agosto, en medio de una jornada de acción social en la triple frontera con Colombia y Brasil.

El ciudadano denunció que los habitantes compran productos en los países vecinos por ser más económicos, pero que la Marina de Guerra del Perú los decomisa. “Nos quitan lo que traemos de Colombia y Brasil”, reclamó. “¿Qué opción nos queda si en Santa Rosa no hay lo que necesitamos?”, agregó.

El poblador insistió en que los decomisos afectan a familias enteras que buscan abastecerse. “El campesino tiene que comprar sus productos para llevar a su casa”, dijo. Además, cuestionó que llegar a Iquitos resulte demasiado costoso para los residentes locales.

MERCADO FLOTANTE

Ante el reclamo, el premier Arana respondió que se está coordinando con el alcalde de Santa Rosa la implementación de un mercado flotante. Sin embargo, el ciudadano pidió celeridad en su ejecución, señalando que embarcaciones del Estado están deterioradas por falta de uso.