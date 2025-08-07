Incautan cargamento de explosivos en la región Puno: dinamita sería de procedencia extranjera

Agentes de la Policía Nacional incautaron en la provincia de Moho, en la región Puno, 64 cajas de explosivos valoradas en 420,000 soles. La intervención se registró el martes 5 de agosto en la ruta Conima, en el centro poblado de Ninantaya.

El material decomisado era trasladado en un ómnibus de color amarillo, que cuando se le pidió al chofer que se detenga, este realizó por varios minutos maniobras peligrosas para luego escapar, abandonando el vehículo cerca de un abismo.

MATERIALES INCAUTADOS

Al interior del vehículo, los agentes encontraron 64 cajas de explosivos. Entre los materiales incautados había 9,120 unidades de emulsión encartuchada, 7,920 unidades de dinamita de procedencia extranjera y una caja de cordón detonante.

La mercancía incautada supera las 04 UIT, lo que sugiere la presunta comisión de delitos de contrabando y peligro común. Los hechos fueron informados a la Fiscalía de turno, quien dispuso continuar con las diligencias correspondientes.