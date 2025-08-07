¿Postulas a San Marcos? Estas son las fechas de examen según tu carrera y área académica

La Decana de América abrió inscripciones con más de 2,700 vacantes y una nueva carrera profesional. La evaluación se realizará en cuatro fechas durante septiembre y tendrá 100 preguntas.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha iniciado su proceso de admisión 2026-I, ofreciendo un total de 2,771 vacantes para quienes deseen formar parte de sus 78 escuelas profesionales. En esta nueva edición, destaca la inclusión de una carrera inédita: Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital, una propuesta alineada con las demandas tecnológicas del mercado laboral actual.

El examen de admisión se realizará en cuatro jornadas: el 13 y 14, así como el 20 y 21 de septiembre de 2025. La evaluación, dirigida tanto a egresados como a estudiantes del último año de secundaria, estará compuesta por 100 preguntas de opción múltiple y tendrá una duración de tres horas. El ingreso será determinado por orden de mérito, según los puntajes obtenidos en esta prueba única.

Cronograma de fechas, simulacro y etapas de inscripción

Las fechas de evaluación se distribuyen por áreas académicas. El sábado 13 de septiembre rendirán examen los postulantes a Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, y Ciencias Económicas y de la Gestión. Al día siguiente, domingo 14, será el turno de Ciencias Básicas e Ingeniería. El sábado 20 de septiembre se evaluará a los aspirantes a carreras de Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana, que tendrá su examen específico el domingo 21.

Los interesados deben adquirir el reglamento del proceso por S/ 70.00, a través del código 9516 en Págalo.pe o en agencias del Banco de la Nación. La inscripción es online y se realiza según el orden alfabético del primer apellido: del 1 al 3 de agosto para apellidos de la A a la O; del 4 al 16 de agosto para la P hasta la Z; y del 18 al 31 de agosto para la etapa de rezagados. Además, San Marcos organizará un simulacro presencial los días 23 y 24 de agosto, con inscripciones abiertas hasta el 16. Más detalles se pueden encontrar en admision.unmsm.edu.pe.