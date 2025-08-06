Loreto: Ejército peruano llega a Isla Santa Rosa ante tensión con Colombia

Efectivos del Ejército del Perú llegaron a la Isla Santa Rosa, en Loreto, la cual se ubicada en la frontera con Colombia y Brasil. El objetivo de la misión consistió en reforzar la presencia estatal en el territorio. Los soldados colocaron banderas peruanas en varios puntos estratégicos.

Las tropas arribaron junto a representantes de distintas instituciones del Estado. Se dirigieron hacia el cuartel de Santa Rosa, donde fueron recibidos por la comunidad local. Además de las actividades protocolares, realizaron acciones cívicas en beneficio de los pobladores.

TENSIÓN ENTRE AMBOS PAÍSES

Esta operación se dio en medio de una creciente tensión diplomática con Colombia, tras las palabras del presidente Gustavo Petro, quien señaló recientemente que Santa Rosa no pertenece al Perú, generado preocupación entre la población local.

Por su parte canciller Elmer Schialer, reafirmó que no existe disputa limítrofe con Colombia. Sostuvo que Santa Rosa forma parte de Loreto y está plenamente incorporada al territorio nacional, rechazando de esta manera las afirmaciones de Petro.