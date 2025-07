Feriado: ¿Qué celebramos este 23 de julio? conoce los beneficiados y cuánto se paga si trabajas

Julio es uno de los meses con mayor carga simbólica en el calendario peruano. Este martes 23, miles de trabajadores del país disfrutarán de un feriado nacional en reconocimiento a la labor de la Fuerza Aérea del Perú. ¿Sabes qué se celebra y qué derechos laborales aplican si trabajas hoy?

DÍA DE LAS FUERZAS AÉREAS DEL PERÚ

El feriado de este 23 de julio conmemora el heroísmo del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, quien se inmoló en 1941 durante un enfrentamiento con Ecuador. Esta fecha no solo rinde homenaje a su sacrificio, sino que también destaca la relevancia de la Fuerza Aérea del Perú en la defensa y seguridad nacional.

Este día libre está contemplado para empleados del sector público y privado. No obstante, quienes deban laborar durante esta jornada cuentan con una protección legal especial según la Ley de Descansos Remunerados (Decreto Legislativo N.º 713).

¿QUÉ PASA SI TRABAJAS EN FERIADO?

El artículo 6 de dicha norma establece que el descanso en feriados no afecta la remuneración del trabajador. Pero si un empleado presta servicios en esta fecha, tiene derecho a percibir una triple remuneración: su sueldo diario, un pago adicional por la jornada trabajada y una bonificación por ser día festivo.

Cabe precisar que este feriado no es parte de un fin de semana largo, ya que no se han decretado días no laborables adicionales. Los otros feriados del mes serán el 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias, en conmemoración de la Independencia del Perú y el tradicional Desfile Cívico Militar.