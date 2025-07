Elecciones generales 2026: el voto blanco o viciado cuadruplica al candidato mejor posicionado según encuesta

A nueve meses de las elecciones generales, el desinterés y la desconfianza predominan entre los votantes peruanos. Según la última encuesta nacional realizada por Ipsos para Perú21, el 37% de los ciudadanos afirma que votaría en blanco, anularía su voto o simplemente no respaldaría a ningún candidato si los comicios fueran hoy. Esta cifra supera ampliamente a la de cualquier aspirante individual, cuadruplicando incluso a la candidata con mayor intención de voto: Keiko Fujimori, quien apenas alcanza el 9%.

Este escenario evidencia una profunda crisis de representación política, en la que los nombres que lideran la preferencia electoral —Fujimori (9%), Rafael López Aliaga (7%) y Carlos Álvarez (6%)— no logran captar el entusiasmo ni la confianza del electorado. En total, más de la mitad del país (sumando el 13% que no sabe o no responde) se encuentra sin una opción definida para dirigir al país en el periodo 2026–2031.

Foto: Ipsos

Distancia entre la ciudadanía y los aspirantes

El estudio, realizado en 24 regiones y el Callao los días 3 y 4 de julio, refleja no solo un voto disperso, sino un hartazgo generalizado con la clase política tradicional. Esta desconexión se acentúa en un contexto de inseguridad, corrupción y descontento social. No es casualidad que la mayoría de encuestados exprese su deseo de contar con un líder con experiencia y conocimiento del país, antes que apostar por figuras nuevas sin preparación o propuestas concretas.

Así, mientras los partidos se enfocan en alianzas o estrategias electorales, la población lanza un mensaje claro: no respaldará a nadie que no genere verdadera confianza. El voto en blanco o viciado, lejos de ser una opción pasiva, se perfila hoy como una señal activa de rechazo ante la oferta política disponible.