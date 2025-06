Gobierno ratifica cierre definitivo del Reinfo en diciembre de 2025: “No vamos a ceder ante ninguna presión”

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, dejó en claro que el proceso de formalización minera a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tendrá como fecha definitiva de culminación el 31 de diciembre de 2025. Esta decisión, oficializada mediante decreto supremo, responde a la necesidad de cerrar el proceso con orden y garantizar que los pequeños productores y mineros artesanales que han mostrado voluntad de formalizarse, puedan completar el trámite.

Depuración y diálogo como ejes del cierre del Reinfo

Montero remarcó que el Gobierno no contemplará una ampliación adicional del Reinfo, incluso frente a un contexto electoral que podría incentivar demandas para extender el registro. “El proceso de formalización minera culmina el 31 diciembre del 2025, y no debería haber ninguna razón para intentar prorrogarlo”, sostuvo. Agregó que “el Ejecutivo no permitirá ningún tipo de presión para invalidar el proceso”.

El ministro también explicó que se implementará una resolución ministerial para facilitar la mediación entre titulares de concesiones y mineros informales que buscan regularizarse. “Vamos a intermediar como promotores del diálogo”, afirmó, destacando la necesidad de establecer contratos de explotación en condiciones claras y consensuadas. Asimismo, anunció que el nuevo decreto establecerá requisitos para depurar el Reinfo, considerando incumplimientos como la falta de declaraciones semestrales o de instrumentos de gestión ambiental.

Montero indicó que se fortalecerá la capacidad del Estado para acelerar la formalización, garantizando recursos técnicos y humanos suficientes. Además, detalló que el marco normativo incluirá una clasificación más precisa de las distintas escalas de minería, diferenciando claramente entre actividades artesanales, pequeñas, medianas y grandes. “El Perú requiere una minería integrada, legal y ordenada”, concluyó.