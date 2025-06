Gratificación por Fiestas Patrias 2025: ¿Cuándo te toca y cómo se calcula tu pago?

La gratificación por Fiestas Patrias 2025 está por llegar, y miles de trabajadores formales se preparan para recibir este ingreso adicional. El plazo límite es el 15 de julio, y el monto depende de varios factores, como el tipo de contrato, la antigüedad y los ingresos variables recibidos durante el semestre.

¿QUIÉNES RECIBEN LA GRATIFICACIÓN?

Según EY Perú, este beneficio le corresponde a todo trabajador del régimen laboral privado, sin importar si tiene contrato indefinido, a plazo fijo o si trabaja a tiempo parcial. Para acceder al pago, el empleado debe haber laborado al menos un mes entre enero y junio de 2025. Si trabajó durante todo el semestre, recibirá un sueldo completo; si ingresó después, se le abonará una suma proporcional.

La base de cálculo es la remuneración vigente al 30 de junio. En caso el trabajador haya recibido bonos, comisiones u horas extras de forma habitual —al menos tres veces durante el semestre—, estos conceptos también se suman al monto total.

DESCUENTOS, BENEFICIOS Y SANCIONES

La gratificación no está sujeta a descuentos por AFP, ONP ni EsSalud, lo que significa un ingreso líquido más alto. Sin embargo, el empleador debe abonar un 9% adicional como bonificación extraordinaria (6.75% si el trabajador tiene EPS). Este monto sí se encuentra afecto al impuesto a la renta de quinta categoría.

Si la empresa no paga la gratificación a tiempo, incurre en una infracción grave. EY Perú advierte que las compañías no MYPE podrían recibir multas entre S/8,399.50 y S/139,742, dependiendo de cuántos trabajadores sean afectados. Además, deberán pagar intereses legales por cada día de retraso. Importante: el empleador no puede retener este dinero para cobrar deudas del trabajador sin su autorización expresa.

¿CÓMO SABER CUÁNTO TE CORRESPONDE?

- Toma tu sueldo base al 30 de junio.

- Suma bonos, comisiones u horas extras recurrentes (mínimo 3 veces en el semestre).

- Aplica proporcionalidad si no trabajaste los 6 meses completos.

- Considera que recibirás el monto completo sin descuentos previsionales.