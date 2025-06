Piura: Hombre mata a perro con perdigones frente a dos niñas

El acusado discutió con el dueño por una quema de maleza y luego disparó al animal, que no mostraba signos de agresividad.

Un nuevo hecho de violencia contra los animales ha generado conmoción en Piura. Un hombre, identificado como José Lee Razuri, mató a un perro disparándole con perdigones en presencia de dos menores de edad. El caso ha sido denunciado ante la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, que ya iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Según el testimonio de Roberto Arturo Peralta Vite, dueño del animal y padre de las niñas que presenciaron el ataque, todo comenzó mientras realizaba labores de limpieza en un terreno perteneciente a su hermana. "Empecé a quemar la maleza que se había acumulado y este sujeto se me acercó para reclamar por el humo, incluso me amenazó con llamar a la Policía", relató.

El ataque ocurrió cuando la mascota estaba con los niños

Peralta explicó que decidió apagar el fuego para evitar problemas, pero poco después ocurrió lo impensable: "Fui a buscar a mi mascota y lo encontré tirado. No se podía levantar, no ladraba, ni era agresivo. Estaba solo con los niños", detalló. El perro, llamado Jacinto, no sobrevivió al ataque. La escena fue presenciada por las dos hijas del denunciante, lo que agrava aún más el hecho.

Este caso se suma a otros reportes recientes de violencia contra animales en la región. El Comité Regional de Protección y Bienestar Animal ha alertado sobre agresiones similares, como ataques con piedras a mascotas. De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 386 denuncias por maltrato animal en el país, y en lo que va del 2025 ya se han superado las 50. La comunidad exige sanciones ejemplares.