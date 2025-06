Día del Campesino: Danny, el padre ayacuchano que saca adelante a su familia con la venta y crianza de ganado vacuno

Los días de Danny Berrocal (33) se dividen entre alistar a sus hijos para llevarlos al colegio e impulsar su proyecto ganadero en el centro poblado de Cusibamba, en la provincia de Cangallo, Ayacucho. Su deseo de darle lo mejor a su familia es su principal motivación y, su emprendimiento, la herramienta más importante que tiene a más de 3600 metros de altura.



Desde hace unos años, este joven padre incursionó en el comercio de la venta y engorde de ganado vacuno, trabajo que le agradece día con día al campo, a la tierra por la riqueza que tiene cerca de él. Esta iniciativa le ha permitido dar trabajo a otras personas, pasando de la ganadería tradicional a una más comercial que le genera mayores ingresos económicos.



En este proyecto de vida, Danny ha encontrado en el Tambo Cusibamba del Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el acceso a servicios del Estado que confía le permita dar el salto de calidad en este negocio ganadero. En el marco del Día del Campesino, damos a conocer su historia de dedicación y amor familiar.



“Constantemente me estoy capacitando en el Tambo, he aprendido sobre la importancia de la sanidad del ganado, su desparasitación y la alimentación que deben recibir para tener un peso adecuado para su venta. Además, con este apoyo también he implementado mi propio centro de engorde y conozco de proyectos relacionados que me permiten seguir mejorando, cuenta Danny.



Con lo aprendido, participa ahora en ferias de comunidades vecinas donde adquiere ejemplares que lleva a su centro de engorde para alimentarlos durante tres meses y luego volver a ofrecerlos a clientes que empieza a fidelizar.



Esta experiencia le ha permitido brindar también asistencia técnica a otros ganadores e incursionar en la venta de derivados lácteos como quesos y yogures, productos tradicionales de la zona. Nuestra meta es seguir creciendo, desarrollar la empresa ganadera e impulsar temas de genética. Esto lo hago por mi familia, darles lo mejor y que también mi comunidad salga adelante, señaló.



En el marco del Día del Campesino, el Programa Nacional PAIS destaca al hombre de campo, reconociendo su importante labor para el desarrollo del país.



Dato:

En esta labor, se cuenta con el apoyo de diversas entidades para su desarrollo social, económico y productivo.