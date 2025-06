Joven que criticó a Dina Boluarte: “me dieron una plantilla, pero solo agradecía a la presidenta”

Un estudiante de Talara del I.E. Ignacio Merino se viralizó en redes sociales y en los principales medios de comunicación por un discurso que dio frente a varias autoridades, entre ellas la presidenta Dina Boluarte, donde hizo una crítica a la gestión de la mandataria.

NOS BASAMOS EN LA PROBLEMÁTICA ACTUAL

En un medio local, el joven dio más detalles de dicho momento. Explicó que le avisaron muy tarde sobre el discurso de bienvenida a la mandataria, sin embargo, le dieron una plantilla ya elaborada de lo que debía decir, aunque no le agradó del todo el contenido.

“Me dieron una plantilla, pero no me gustó mucho porque, básicamente, agradecía todo a la presidenta Dina Boluarte”, explicó el joven a Talara TV. “Hablé con mi familia y redactamos el guion. Más que todo nos basamos en la problemática que vivimos todos los días: los jóvenes no nos sentimos escuchados, hay muchas mentiras por parte del gobierno, hay mucha corrupción”, enfatizó.

El joven estudiante aseguró que el fin de su discurso no era faltar el respeto a la presidenta, sino darle un pequeño consejo sobre la problemática que se vive en el país.

¿QUÉ RESPONDIÓ A LA PRESIDENTA?

El escolar también reveló en dicha entrevista lo que le dijo la jefa de Estado, luego que terminara su discurso. Según el estudiante, al acercarse a Boluarte ella le dijo que aprovechara bien el colegio y que agradecía sus palabras, finalmente, le despidió con un “que te vaya bien”.

TENDENCIA EN REDES

El video con el discurso fue muy comentado en redes sociales. El joven de quinto grado de secundaria fue el encargado de dar la bienvenida a la mandataria durante la ceremonia de inauguración de una nueva infraestructura de la institución educativa, ubicada en Pariñas, la cual sufrió graves daños durante el Fenómeno de ‘El Niño’ de 2017.

El estudiante agradeció el mejoramiento, pero también exhortó a la presidenta a reflexionar sobre los impactos de sus decisiones en el país: “Señora presidenta, los invito a mirar más allá de los discursos, a escuchar la voz de los estudiantes y a reflexionar profundamente sobre el impacto de sus decisiones”, puntualizó.