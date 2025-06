¿Será feriado el Día del Campesino? Esto dice el diario El Peruano

El próximo martes 24 de junio, fecha en la que se celebra el Día del Campesino, no será feriado ni día no laborable compensable para los trabajadores del sector público. Así lo confirma el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, el cual establece los días no laborables del presente año. "Este día no está comprendido en el listado oficial de días no laborables compensables del 2025", detalla el documento publicado en el diario El Peruano.

Calendario oficial y diferencias clave

Según la norma vigente, los únicos días no laborables compensables para el sector público son el viernes 4 de abril, el viernes 2 de mayo y el viernes 26 de diciembre. Por tanto, el 24 de junio será considerado una jornada laboral común. "El 24 de junio no ha sido declarado como día no laborable, por lo tanto, se mantiene el horario habitual de trabajo", remarcó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Además, Sunafil explicó la diferencia entre feriado y día no laborable. "Durante los feriados nacionales, los trabajadores descansan con goce íntegro de haber", señala la entidad. En cambio, los días no laborables compensables deben recuperarse. En el sector privado, estos pueden aplicarse previa coordinación entre empresa y trabajador. "Si no hay acuerdo, la decisión recae en el empleador", aclaró la institución.

Los feriados nacionales restantes en 2025 incluyen fechas como el 29 de junio (San Pedro y San Pablo), 28 y 29 de julio (Fiestas Patrias), y el 25 de diciembre (Navidad), entre otros. En todos estos casos, de acuerdo con Sunafil, "quienes trabajen deberán recibir una remuneración triple o un descanso sustitutorio", según lo indique la ley.