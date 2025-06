¡Se siente solo! Adulto mayor pide a sus hijos que lo visiten en Pichanaqui tras 13 años de abandono

Muchas veces, con el paso de los años, los familiares que estuvieron con uno desde muy joven poco a poco se van alejando. Esta situación, la conoce muy bien, Adrián Avilés, un anciano que vive Pichanaqui en Junín.

Por medio de un video compartido en TikTok por El Chico de las Noticias, el adulto mayor contó que no tiene ningún tipo de comunicación con sus hijos, a quienes vio por última vez, hace más de 10 años atrás.

"Estoy en Pichanaqui. No hay nadie a quien visitar. Vivo solito. Estoy ahorita con un señor que me está curando. Estoy enfermo, nadie me visita. (Mis hijos) no me visitan. Visítame. Solito estoy viviendo, cuidando casitas de un pastor", se le escucha decir al anciano.

¿DÓNDE ESTÁN SUS HIJOS?

De acuerdo a lo narrado por el adulto mayor, sus hijos le pidieron un adelanto de herencia por lo que decidió darles algunas de sus propiedades, las cuales fueron vendidas. Con el dinero recolectado, sus primogénitos decidieron establecerse en Brasil hasta ahora.

Finalmente, se pudo conocer que el anciano tiene algunos problemas de salud, por lo que, a pesar de haber tenido tierras en el pasado, pero el amor de padre para ver a sus hijos pudo más, ahora necesita del apoyo de su familia.