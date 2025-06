Karla Bacigalupo responde a críticas tras ganar Miss Perú 2025: “Soy 100% peruana”

Karla Bacigalupo, modelo y actriz coronada como Miss Perú 2025, respondió con firmeza a las críticas surgidas en redes sociales luego de su elección el pasado 15 de junio en Cusco. Algunos usuarios cuestionaron su representación del país por haber concursado como Miss Perú USA y por sus rasgos físicos, generando una ola de comentarios sobre su legitimidad como reina de belleza nacional.

En su primera conferencia de prensa oficial, Bacigalupo aclaró que nació en Lima y que sus padres y abuelos son peruanos. “Tengo raíces en Sullana, Cajamarca y Lima. Todos somos un mix del Perú”, expresó. “Vivo hace cuatro años en Los Ángeles, donde estudio actuación y producción, pero eso no me desconecta de mi país”, afirmó con orgullo.

“EL QUE NO TIENE DE INGA, LO TIENE DE MANDINGA”

Durante su encuentro con el alcalde de Cusco, Bacigalupo evocó una frase popular para resaltar la diversidad del país. “Como dicen, el que no tiene de inga, lo tiene de mandinga. Tengo un poco de todo”, aseguró. La Miss Perú defendió su identidad cultural y rechazó los prejuicios asociados a su piel clara y ojos azules: “Sé que han habido dudas porque vivo en EE.UU., pero eso no me hace menos peruana”.

Además, explicó que su residencia en el extranjero responde a motivos académicos, no a un distanciamiento cultural. “Soy administradora de profesión y trabajé muchos años en Lima antes de mudarme para estudiar. Mi vínculo con el Perú es profundo y constante”, reiteró.

CAMINO AL MISS UNIVERSO

Karla Bacigalupo representará al Perú en el Miss Universo 2025, que se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia. Pero más allá de los certámenes, su enfoque está en usar esta plataforma para impulsar cambios sociales. Actualmente colabora con la ONG ‘1000 Niños de Jesús’, que brinda apoyo a menores en situación de vulnerabilidad. “Quiero ser una embajadora con propósito, que represente al Perú con voz y acción”, declaró.

Su trayectoria combina formación en administración, actuación y un fuerte sentido de responsabilidad social. Con estas credenciales, Bacigalupo busca dejar atrás la polémica y enfocarse en representar al país con orgullo y autenticidad ante el mundo.