Papás que inspiran: historias reales de paternidades con amor, respeto e igualdad

Este Día del Padre, el Programa Nacion al Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través de su iniciativa Hombres por la Igualdad (HPI), reconoce a aquellos padres que rechazan el machismo y han elegido el camino de la ternura, la escucha y la igualdad. Son hombres que han decidido criar distinto, dejando de lado ideas heredadas.

A 3.676 m. s. n. m, en Huancavelica, Marco Antonio Paco Sánchez desafía las tradiciones machistas al criar a su hija de 13 años con diálogo y apoyo emocional. “Aquí el machismo todavía pesa, pero yo quiero ser parte del cambio. Dialogamos mucho, incluso sobre los cambios que está viviendo como adolescente. Quiero que sepa que puede ser lo que quiera y nadie debe limitarla”, relata Marco, quien este Día del Padre celebrará cocinando junto a su hija su plato favorito: cuy chactado.

Desde Lambayeque, el bombero voluntario y padre de dos adolescentes, Jhony Luján Albites, reconoce cuánto ha cambiado su forma de relacionarse con sus hijos desde que forma parte de HPI. “Antes no sabía cómo hablar con mi hija sobre temas de enamoramiento. Hoy sé escuchar, aconsejar, acompañar. Aunque el trabajo me aleja algunos días, cuando estoy en casa compartimos tiempo de calidad, cocinamos, conversamos. Ahora sé que los padres también tenemos brazos para abrazar y oídos para escuchar”, reflexiona.

En la Amazonía loretana, Anthony Villacorta Aguilar, padre de dos niños de 6 y 9 años, dice que cambiar su forma de criar ha sido transformador. “Hace unos años atrás era rígido, poco expresivo. Pero ahora pasamos tiempo juntos, cocinamos, hacemos tareas del hogar entre todos. Ellos me ven como un papá cercano, que juega y escucha. Lo más importante que he aprendido es que ser padre no es solo proveer, es estar y sentir”, afirma. Además de ejercer una paternidad distinta, Anthony participa en actividades de sensibilización con otros hombres en Iquitos, San Juan y Punchana. “Llevar este mensaje es también combatir el machismo”, agrega.

Marco, Jhony y Anthony son solo tres de los más de 1700 hombres que integran los 138 colectivos Hombres por la Igualdad en todo el país. Entre enero y abril de este año, 5850 hombres participaron en los espacios de diálogo “Entre Patas”, promovidos por el Programa Nacional Warmi Ñan, donde reflexionan sobre su rol en la crianza, el machismo cotidiano y las nuevas formas de ejercer su paternidad.

Desde el sector, en este Día del Padre, celebramos a los que rompen moldes, a los que se reinventan, a los que crían desde el amor y el respeto. Porque sus historias nos demuestran que criar con ternura no solo transforma familias, sino que también es una poderosa herramienta para construir igualdad y erradicar la violencia.