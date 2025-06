Ingeniera peruana gana medalla de oro en Corea por revolucionar la cocina industrial

María Fernanda Bustamante Farroñay, ingeniera industrial egresada de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), obtuvo la medalla de oro en el Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE) 2025, uno de los eventos más prestigiosos del mundo en innovación tecnológica liderada por mujeres.

La distinción le fue otorgada por desarrollar una máquina automatizada de repujado de ollas que incorpora un sistema integrado de recolección de viruta. Este diseño mejora la productividad, reduce riesgos laborales y promueve la sostenibilidad en la industria manufacturera de utensilios de cocina.

“Nunca dejé de confiar en mis ideas, incluso cuando muchos no entendían mi proyecto. Esta medalla es el resultado de años de esfuerzo, investigación y de enfrentar el reto de innovar desde cero”, expresó Bustamante tras recibir el galardón.

La joven ingeniera resaltó que su formación en la USAT fue clave para alcanzar este logro. “La carrera me enseñó a estructurar ideas, diagnosticar problemas, evaluar viabilidad y diseñar soluciones con impacto real”, afirmó.

Este reconocimiento marca el cuarto año consecutivo en que una egresada de la USAT es premiada en KIWIE, consolidando a la universidad como un semillero de innovación femenina en el ámbito internacional.

Bustamante también agradeció el respaldo del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación (CATI) de la USAT, liderado por la Dra. Celia Palacios. “CATI no solo me brindó asesoría en innovación y propiedad intelectual, sino que me acompañó en cada etapa del desarrollo del proyecto. Es un claro ejemplo del compromiso institucional por empoderar a mujeres en la ciencia y tecnología”.

Finalmente, dedicó su premio “a todos los que sueñan con cambiar su entorno” y animó a otros jóvenes a confiar en sus capacidades. “La innovación nace de observar con curiosidad y trabajar con pasión”, concluyó, agradeciendo especialmente al ingeniero Joselito Sánchez, su asesor de proyecto.