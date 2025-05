Ministro de Defensa sobre Ashley Vargas Mendoza: “No se cesará con los trabajos de búsqueda”

A más de una semana de haberse perdido la ubicación de Ashley Vargas Mendoza, alférez de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), quien perdió el control de la avioneta que manejaba y terminó desapareciendo en Paracas.

En medio de esta situación, el titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Walter Astudillo, dio un mensaje a la familia de Ashley y aseguró que desde la entidad continuarán con los trabajos para tener más pistas de su ubicación.

“Me he comunicado con el comandante general de la Fuerza Aérea y comandante de operaciones aéreas, me han informado que las operaciones continúan como están programadas. No cesaremos hasta encontrar mayores pistas”, comentó en conferencia de prensa de la PCM.

UNA LLAMADA ENGAÑOSA

El último viernes la familia de Ashley Vargas Mendoza recibió una llamada donde se les indicaba que sabían el paradero de su pariente, sin embargo, la comunicación fue maliciosa, lo que generó una incomodidad en el cuerpo de rescate y personas cercanas a la alférez.