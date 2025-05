Conoce las 17 cláusulas abusivas que Sky, Latam y Star Perú usaban en sus contratos, según Indecopi

Indecopi aplicó una histórica sanción a las aerolíneas Sky, Star Perú, Latam y ATSA tras detectar cláusulas abusivas en sus contratos de transporte aéreo. La multa supera los S/778 mil y obliga a modificar prácticas que afectaban a millones de usuarios.

¿QUÉ CLÁUSULAS VULNERABAN LOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS?

La Comisión de Protección al Consumidor Nº 3 de Indecopi inició de oficio una investigación que reveló 17 cláusulas abusivas en los contratos de las principales aerolíneas del país. Las aerolíneas eliminaron estas cláusulas y actualizaron sus términos tras la sanción. Estas son las prácticas identificadas:

- Sky (Resolución 0076-2025/SPC-INDECOPI):

Excluir su responsabilidad por la información brindada por sus trabajadores a los pasajeros.

- Star Perú (Resolución 3397-2024/SPC-INDECOPI):

Cobrar penalidad si el pasajero no realiza el viaje completo, quedándose en una escala.

Excluir responsabilidad por pérdida de vuelo de conexión no informado por el pasajero.

Limitar el derecho al reembolso en caso de no prestar el servicio contratado.

Cobrar penalidad de USD 11.80 por no usar alguno de los tramos del pasaje.

Modificar tarifas y condiciones de servicio de manera unilateral.

Limitar la responsabilidad por pérdida de equipaje al monto del seguro contratado.

- Latam (Resolución 0075-2025/SPC-INDECOPI):

Modificar unilateralmente las condiciones del servicio de transporte.

- ATSA (Resolución N.º 004-2024/CC3):

Excluir responsabilidad por demoras o cancelaciones por “razones operacionales”.

Limitar el derecho al reembolso de pasajes y servicios adicionales.

Restringir el derecho a presentar reclamos.

Cobrar por selección de asientos cuando se agoten los incluidos en la tarifa.

Modificar condiciones tarifarias de manera unilateral.

No garantizar los horarios de salida y llegada publicados.

Facultar al personal a denegar el embarque según criterio discrecional.

MÁS DE 8 MILLONES DE PASAJEROS BENEFICIADOS

De acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la medida de Indecopi impactará positivamente en al menos 8 millones de usuarios. Las resoluciones, además de establecer las modificaciones obligatorias, aplicaron sanciones por un total de 145.55 UIT a las cuatro aerolíneas.

Indecopi exhortó a las demás empresas del sector aeronáutico a revisar sus contratos y eliminar cualquier cláusula que limite los derechos de los pasajeros, reforzando así la protección al consumidor en el transporte aéreo nacional.