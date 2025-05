Día Internacional contra el Bullying: mensualmente se registran más de 150 casos en el Perú

En medio de la conmemoración del Día Internacional contra el Bullying, que se recuerda cada 2 de mayo, se conoció que en el Perú se registran mensualmente más de 160 casos de acoso escolar o violencia en diversos colegios nacionales y privados.

NÚMEROS PREOCUPANTES

De acuerdo a lo revelado por el Ministerio de Educación (Minedu), las cifras se incrementaron en los tres primeros meses de este año con un total de 493 denuncias a comparación de los números registrados el año pasado que fueron 392.

En conversación con RPP, la vocera de la Asociación Nacional de Padres de Familia, Miriam Ramírez, estos números influyen en la concentración de los alumnos en las aulas de clases, por lo que se pidió una reflexión entre padres de familias y estudiantes.

“Creo que todos que tenemos hijos, hijas, sobrinos, en algún momento, si no hemos visto un tema de bullying, lo hemos escuchado, y el colegio no hizo mucho. Sucede en lo urbano y en lo rural (…) El Ministerio de Educación no está poniendo atención en lo primordial: un niño que no tiene su autoestima fuerte, un niño que tiene problemas de salud mental o que es agredido, no va a aprender", precisó.