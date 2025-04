Gobierno decreta tres nuevos días no laborables compensables en 2025-2026

El Poder Ejecutivo oficializó este miércoles los nuevos días no laborables compensables para trabajadores del sector público a nivel nacional, mediante el Decreto Supremo N° 042-2025-PCM, publicado en el diario El Peruano. La medida busca impulsar el turismo interno y promover la reactivación económica durante fines de semana largos.

De acuerdo con la norma firmada por la presidenta Dina Boluarte y otros miembros del gabinete, los días no laborables serán los siguientes: viernes 2 de mayo de 2025, viernes 26 de diciembre de 2025 y viernes 2 de enero de 2026. Estos días se suman a los feriados ordinarios y permitirán crear fines de semana largos en beneficio del turismo nacional.

El decreto precisa que las horas no trabajadas deberán ser compensadas en los diez días inmediatos posteriores o según lo establezca el titular de cada entidad pública. El objetivo es mantener la productividad mientras se promueve el descanso y el desplazamiento interno de los ciudadanos.

SECTOR PRIVADO TAMBIÉN PODRÁ ACOGERSE A LA MEDIDA

La norma indica que las empresas del sector privado podrán adoptar estos días no laborables si hay acuerdo entre empleador y trabajador. En caso no se llegue a un consenso, será el empleador quien decida si se aplican los descansos y cómo se recuperarán las horas no laboradas.

Finalmente, el documento recuerda que hay sectores que no pueden acogerse a los días no laborables debido a la naturaleza de sus servicios. Entre ellos están los relacionados con salud, limpieza, energía, agua, gas, telecomunicaciones, seguridad, transporte, alimentación y otros servicios esenciales para la comunidad.