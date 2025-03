Viuda de Paul Flores 'El Ruso' inicia proceso legal para herencia de su hijo

Tras el asesinato de Paul Flores 'El Ruso', cantante de Armonía 10, su viuda, Carolina Jaramillo, anunció el inicio del trámite de sucesión intestada para garantizar los derechos de su hijo, Emilio Valentino, de 12 años. El artista fue asesinado el 16 de marzo a la salida de un concierto en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

“En medio de este difícil proceso de duelo, quiero compartir que he iniciado los trámites de sucesión intestada con el único propósito de proteger los derechos de nuestro hijo”, expresó Jaramillo en redes sociales, resaltando que Flores siempre velo por su bienestar.

Debido a que la pareja no estaba casada y el cantante no dejó testamento, Jaramillo explicó que debe realizar el trámite con urgencia para evitar problemas legales. “Estos trámites no pueden esperar, cualquier retraso afectaría el reconocimiento de los derechos de nuestro hijo y perjudicaría a nuestra familia”, sostuvo.

El proceso legal cuenta con el respaldo de los hermanos de Paul Flores. Su hermano Christian expresó su apoyo públicamente: “Carolina, estoy contigo en todo momento, mi hermana, mi amiga. Fuerza”, escribió en redes sociales, sumándose a las muestras de solidaridad.

APOYO DE APDAYC

Además, la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) anunció que otorgará una pensión al hijo del fallecido cantante. Armando Massé, representante de la entidad indicó que el menor recibirá apoyo económico hasta cumplir 18 años.