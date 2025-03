CCL apoya recorte de feriados y pide moverlos al lunes para impulsar el turismo

La eliminación de feriados vuelve a encender el debate en el Congreso, y ahora cuenta con el respaldo de un actor clave: la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Mediante una carta enviada a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, la CCL expresó su apoyo al Proyecto de Ley N° 10133/2024-CR, que propone eliminar seis fechas del calendario de días no laborables en el Perú. Además, sugiere trasladar los feriados que caigan entre semana a los lunes, con el objetivo de crear fines de semana largos y así reactivar el turismo interno.

¿QUÉ FERIADOS SE PLANTEAN ELIMINAR?

El proyecto legislativo, presentado el pasado 5 de febrero por el congresista Wilson Soto (Acción Popular), contempla la eliminación de seis feriados nacionales:

7 de junio – Batalla de Arica y Día de la Bandera

23 de julio – Día de la Fuerza Aérea del Perú

6 de agosto – Batalla de Junín

30 de agosto – Santa Rosa de Lima

8 de octubre – Combate de Angamos

9 de diciembre – Batalla de Ayacucho

La Cámara de Comercio sostiene que estos días no generan impactos positivos en la economía cuando no coinciden con fines de semana, por lo que deberían evaluarse. No obstante, se exceptúan feriados como Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo, por su valor simbólico y cultural.

CCL PROPONE TRASLADAR FERIADOS PARA DINAMIZAR EL TURISMO

Más allá de eliminar feriados, la CCL propone una reorganización: que todos los días no laborables que caigan entre martes y jueves se trasladen al lunes siguiente. Según el gremio empresarial, esta medida permitiría crear puentes festivos que incentiven el turismo interno, uno de los sectores más golpeados por la desaceleración económica.

La propuesta se basa en datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que indican que los fines de semana largos generan mayor movimiento económico en comparación con feriados aislados. La Cámara considera que mover los feriados estratégicamente podría ser clave para impulsar la reactivación sin afectar gravemente la productividad del país. El debate aún deberá continuar cuando el Congreso retome sus sesiones tras la semana de representación.