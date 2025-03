¡Atención! SBS regulará apuestas en línea para evitar lavado de dinero

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció que, antes de junio de este año, comenzará a regular las apuestas en línea para frenar el uso de estas plataformas con fines ilícitos. El objetivo es prevenir el lavado de dinero, un riesgo que ha crecido junto con el auge de este sector digital.

BAJO LA LUPA DE LA SBS

Según informó Jorge Espinosa, superintendente de la SBS, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporará a las casas de apuestas en línea como nuevos “sujetos obligados” a reportar actividades sospechosas, en cumplimiento de estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos. La medida responde al crecimiento exponencial del juego virtual y su potencial uso como canal para mover dinero ilícito.

“Esto ha hecho que en el Perú ese tema sea legislado y, en lo que corresponde a la SBS, incorporar a estas plataformas como sujetos obligados a reportar”, explicó Espinosa durante una entrevista para RPP.

SEVERAS MULTAS POR INCUMPLIMIENTO

La regulación entrará en vigor en un plazo estimado de 30 a 60 días, por lo que podría estar operativa a más tardar en junio. Las empresas que no acaten la normativa enfrentarán sanciones económicas que podrían alcanzar hasta las 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, más de S/ 51,000. No obstante, la SBS recalca que la finalidad no es sancionar, sino asegurar que estas plataformas cooperen activamente con el sistema de prevención del delito financiero.

Con esta iniciativa, la SBS busca cerrar las brechas que permiten el lavado de dinero a través del juego en línea, alineándose con las recomendaciones de organismos internacionales especializados en control financiero.