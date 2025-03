Feriados Semana Santa 2025: conoce la fecha del Jueves y Viernes Santo de este año

La Semana Santa 2025 traerá consigo dos días feriados en el calendario peruano, lo que representa una excelente oportunidad para organizar viajes, realizar actividades recreativas o simplemente descansar. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre estas fechas y sus implicancias laborales.

¿Cuándo son los feriados por Semana Santa 2025?

En el 2025, los días feriados por Semana Santa en Perú serán:

Estos feriados son de carácter nacional y aplican tanto para trabajadores del sector público como privado. Según la legislación vigente, estos días son de descanso obligatorio y remunerado para los empleados.

¿Cuál es la compensación por trabajar en un feriado?

Si un trabajador debe laborar durante estos días sin descanso sustitutorio, su empleador está obligado a pagar una remuneración triple:

Su salario habitual por el día trabajado. Un pago adicional por el día feriado. Una sobretasa del 100 % sobre la remuneración ordinaria.

Este beneficio está respaldado por el Decreto Legislativo Nº 713, Ley de Descansos Remunerados. En caso de incumplimiento, la empresa podría ser sancionada con multas que oscilan entre S/1,058 y S/24,638, según el tamaño del negocio.

¿Cómo aprovechar estos feriados?

Si estás planeando un viaje o actividades especiales durante la Semana Santa, es recomendable reservar con anticipación, ya que los destinos turísticos suelen llenarse rápidamente. Algunas opciones populares en Perú incluyen:

Cusco y Machu Picchu: Ideal para una escapada cultural y aventurera.

Arequipa y el Cañón del Colca: Perfecto para disfrutar de paisajes impresionantes.

Ica y Paracas: Un destino con sol, mar y aventura.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Es importante no confundir los feriados con los días no laborables. Mientras que los feriados son de descanso obligatorio y pagado, los días no laborables se establecen por decreto y requieren que los trabajadores del sector público recuperen las horas posteriormente. En el sector privado, la aplicación de los días no laborables depende de un acuerdo entre empleador y trabajador.

Lista completa de feriados en Perú para el 2025

Además de la Semana Santa, el 2025 cuenta con 16 feriados oficiales. Entre los más destacados están:

1 de mayo: Día del Trabajo

28 y 29 de julio: Fiestas Patrias

8 y 9 de diciembre: Inmaculada Concepción y Batalla de Ayacucho

25 de diciembre: Navidad

Planifica con anticipación y aprovecha estos días para descansar o disfrutar de nuevas experiencias.