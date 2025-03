Crisis en Piura: General de la PNP advierte que todo vehículo que circule en la madrugada será intervenido

En un intento por reforzar la seguridad en Piura, la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció la puesta en marcha de patrullajes permanentes entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m., durante los cuales cualquier vehículo en circulación será considerado "sospechoso" y sus ocupantes podrán ser llevados a la comisaría si no justifican su presencia en la vía pública.

"Vehículo que transite en la madrugada es un vehículo sospechoso para la Policía", declaró el general Manuel Farías, jefe de la Región Policial de Piura. La medida incluirá la participación de efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE), el Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) y el Escuadrón Verde.

El anuncio ha generado críticas debido a que la región no se encuentra bajo estado de emergencia ni toque de queda. Para algunos ciudadanos, la medida podría vulnerar derechos fundamentales como la libertad de circulación. Sin embargo, las autoridades defienden la estrategia como una respuesta ante el incremento de hechos delictivos.

"La seguridad no solo es de la PNP, sino de todos: tenientes gobernadores, subprefectos, alcaldes y alcaldesas", enfatizó Farías, quien en 2024 dispuso el cambio de más de dos mil efectivos por "baja productividad".

PIQUES ILEGALES

Asimismo, el alto mando policial advirtió que se intensificarán las intervenciones a vehículos vinculados a piques ilegales. "Le pedimos al alcalde que a ese vehículo le ponga la multa más grave posible para que no pueda volver a circular", indicó.

Según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), en lo que va del año se han registrado 26 homicidios en Piura, situando a la región en el cuarto lugar a nivel nacional, después de Lima, La Libertad y Callao.