César Acuña hace caso omiso a la criminalidad en Trujillo: “No me pidan que no tengamos asaltos”

Ante los constantes hechos criminales que se vienen registrando en Trujillo, al parecer el gobernador regional, César Acuña, al parecer hace caso omiso a los casos de inseguridad ciudadana y envió un mensaje polémico a los pobladores.

En declaraciones a los medios de comunicación, el líder de Alianza para el Progreso (APP) aseguró que, a fines del próximo mes, tendrán resultados de la lucha que se viene empleando en su región ante la delincuencia, sin embargo, continuarán registrándose robos.

"Hasta fines de abril habrá mejores resultados; hasta fines de junio, mucho mejores resultados. Vamos a vencer al mínimo. Tampoco me pidan cero bombas, pues. (…) No me pidan cero asaltos o cero bombas. Hay que ser ilusos para pedir algo así", comentó.

PRESUNTO PACTO DE APP CON EL MININTER

A pesar de los cuestionamientos que viene recibiendo Juan José Santiváñez en el Ministerio del Interior (Mininter), diversas bancadas del Congreso estarían impulsando una moción de censura contra Santiváñez, pero César Acuña dejó en claro que no apoyaría la iniciativa legislativa.