Reniec: ¿Hasta cuándo puedes actualizar tu dirección en el DNI para las Elecciones 2026?

No dejes pasar la fecha límite para modificar tu domicilio en Reniec. Mira cómo hacerlo en simples pasos.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que hasta el 12 de abril de 2025 los ciudadanos podrán actualizar la dirección en su Documento Nacional de Identidad (DNI) para las Elecciones Generales 2026. Tras esta fecha, el padrón electoral se cerrará y los datos registrados hasta ese momento serán los utilizados en el proceso electoral.

Importancia de actualizar la dirección en el DNI

Actualizar la dirección en el DNI permite que el elector vote en un centro de votación cercano a su domicilio, reduciendo costos y tiempo en el traslado el día de las elecciones. Además, garantiza una distribución adecuada de los votantes en los locales de sufragio.

Procedimiento para actualizar la dirección en el DNI

Reniec ofrece dos modalidades: presencial y virtual. A continuación, se explica cómo realizar el trámite en cada una:

Modalidad presencial:

Acudir a un Centro de Atención Reniec o Centro MAC.

Presentar un recibo de servicio público (agua o luz) de no más de 6 meses de antigüedad.

Realizar el pago correspondiente en agencias del Banco de la Nación o mediante la plataforma Págalo.pe.

Modalidad virtual (solo para DNI azul y DNI electrónico):

Realizar el pago en Págalo.pe:

DNI electrónico: S/ 34 (código 00730).

DNI azul: S/ 22 (código 00728).

Ingresar al enlace https://apps.reniec.gob.pe/domicilio/#!/index.

Identificarse mediante captura facial con la App DNI BioFacial.

Verificar el estado del trámite en línea.

Una vez completado, recoger el DNI actualizado en la oficina indicada.

Consecuencias de no actualizar la dirección antes del 12 de abril

Si no se realiza el trámite dentro del plazo, la dirección previamente registrada se mantendrá en el padrón electoral y no se podrán hacer cambios para efectos de votación en las Elecciones Generales 2026. En caso de verificaciones domiciliarias inopinadas, si el ciudadano no es encontrado en la dirección declarada, la información será retornada a la última registrada en Reniec.

Consideraciones importantes

Solo los ciudadanos con DNI vigente pueden actualizar su domicilio.

La aplicación DNI BioFacial está disponible únicamente para dispositivos Android de gama media/alta.

Cualquier actualización de domicilio realizada después del 12 de abril no tendrá efecto en las Elecciones Generales 2026.

Mantener los datos actualizados en el DNI garantiza el derecho al voto y facilita la participación ciudadana en los comicios.