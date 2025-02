Romy Chang, abogada de Real Plaza, afirma que no evadirán ninguna responsabilidad: "Se pagará lo que se tenga que pagar"

En respuesta a la reciente tragedia ocurrida en uno de sus establecimientos, la cadena de centros comerciales Real Plaza ha confirmado el inicio del proceso de indemnización para las familias afectadas. Romy Chang, abogada de la empresa, aseguró que "Real Plaza no va a evadir ninguna responsabilidad" y que "aquí se va a pagar todo lo que se tenga que pagar".

Hasta el momento, se han cerrado acuerdos de transacción económica con dos familias afectadas por el derrumbe en el Real Plaza Trujillo, los cuales incluyen compensaciones por atención médica, tratamiento y montos reparatorios por daños sufridos. "Con seguro o sin seguro, la empresa igual va a pagar", enfatizó Chang.

Real Plaza ofreció un número para comunicarse con las víctimas

En un intento por llegar a todas las personas perjudicadas, Real Plaza ha instado a quienes hayan sido afectados, ya sea física o psicológicamente, a comunicarse al número 6014000, opción 9. "Incluso los que se han sentido afectados psicológicamente o hayan tenido lesiones leves deben contactarnos", señaló la abogada.

Chang subrayó que los compromisos asumidos por la empresa están siendo documentados de manera formal. "Este ofrecimiento lo estamos dejando por escrito, firmado y notariado", afirmó. No obstante, también reconoció que no existe una fórmula exacta para determinar los montos de las indemnizaciones. "No hay una fórmula o cálculo respecto a la determinación de la indemnización", explicó.

El proceso de compensación sigue en curso y se espera que más afectados puedan acceder a acuerdos reparatorios en los próximos días.