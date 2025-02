Rafael López Aliaga sobre presidente de grupo Intercorp, Rodríguez Pastor: "Yo creo en él. Es gente seria"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, brindó declaraciones con respecto a la reciente tragedia ocurrida en el Real Plaza de Trujillo y en primer lugar se enfocó en brindar sus condolencias a las víctimas y luego se enfocó en alabar las labores de Carlos Rodríguez Pastor, presidente del Grupo Intercorp, conglomerado de empresas dentro de las que están todos los Real Plaza del Perú.

“He visto el reportaje de Panorama sobre los hechos en Trujillo y quiero expresar mis condolencias a las familias", se solidarizó Rafael López Aliaga". Luego prosiguió contando que llamó personalmente a Carlos Rodríguez Pastor: "Acabo de conversar con el presidente de Intercorp y me dice que sí están atendiendo a las familias, que están pendientes de atender a las familias. Entiendo que son seis vidas las que se han perdido".

Además, se atrevió a afirmar que confía en la labor del empresario que actualmente está en el ojo de la tormenta: "He llamado hace un momento al presidente de Interbank y le he dicho ‘Oye, ¿están atendiendo a la gente? ¿Sí o no, compadre?’ Yo creo que sí lo están haciendo. Es gente seria".