Sujeto acusado de asesinato a mototaxista pide que lo traten bien: "Por favor, no me maltraten"

Durante una intervención a una propiedad en el distrito de Cayaltí, provincia de Chiclayo, región Lambayeque los agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde capturaron a José Gabriel Muñoz Mendoza conocido como ‘Josecito’, principal sospechoso del asesinato de Marco Guarniz quien se dedicaba al transporte en mototaxi.

No obstante, una de las situaciones que más llamó la atención entorno a este hecho fue que el delincuente realizó una solicitud a los agentes quienes lo arrestaban: "Lo único que quiero es que no me maltraten, no me peguen porque yo sé lo que tengo, estoy operado”, imploró el malhechor.

Delincuente será trasladado a Juzgado de La Libertad

Por otro lado, pese a la súplica, el propio ‘Josecito’ se mostraba consciente de lo que proseguía: “Yo sé lo que me viene. No se preocupe, yo sé lo que me viene”, esto en referencia a que aceptará la sentencia que se le interponga por el delito cometido: “Yo voy a pagar mi condena porque 'a la firme' no me puedo esconder todo el tiempo, lo único que quiero es que no me peguen y no me maltraten".

Ahora Muñoz Mendoza será trasladado a las autoridades puesto que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chepén, en La Libertad, lo requiere por el delito previamente mencionado.