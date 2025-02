¿No sabes qué decir por San Valentín? estas son las mejores frases para sorprender este 14

Cada 14 de febrero, millones de personas en el mundo celebran el Día de San Valentín, una fecha para expresar amor y cariño a quienes más queremos. Un detalle tan simple como un mensaje en WhatsApp puede hacer la diferencia y alegrarle el día a esa persona especial.

¿POR QUÉ SE LLAMA SAN VALENTÍN A ESTA FECHA?

La historia de esta festividad se remonta al siglo III en Roma, cuando San Valentín, un sacerdote cristiano, casaba en secreto a jóvenes enamorados desafiando la prohibición del emperador Claudio II. Por este motivo, fue ejecutado el 14 de febrero, convirtiéndose en un símbolo del amor eterno.

Con el tiempo, esta fecha se popularizó en Europa y luego en todo el mundo, estableciéndose como el Día de los Enamorados. Hoy, las parejas y amigos celebran con regalos, cenas románticas y, por supuesto, mensajes llenos de amor.

30 FRASES PARA COMPARTIR EN WHATSAPP ESTE SAN VALENTÍN

Si buscas inspiración para sorprender a tu pareja o amigos, aquí tienes una selección de frases románticas y emotivas:

Frases románticas para tu pareja:

"Eres mi mejor historia de amor"

"A tu lado, todos los días son San Valentín"

"Te elijo hoy, mañana y siempre"

"No hay palabras que describan lo feliz que me haces"

Frases cortas y dulces:

"Juntos, todo es mejor"

"Eres mi persona favorita"

"Donde sea, pero contigo"

"Tenerte es mi mayor suerte"

Frases para enamorar y conquistar:

"Si amarte es un sueño, no quiero despertar"

"Desde que te conocí, mi mundo es más bonito"

"Eres el latido que le da ritmo a mi corazón"

"Cada día me enamoro más de ti"

Frases románticas de libros:

“Cuando te vi, me enamoré y tú sonreíste porque lo sabías”. ‘Romeo y Julieta’, de William Shakespeare.

"Si tú me recuerdas, no me importará que el resto del mundo me olvide". ‘Kafka en la orilla’, de Haruki Murakami.

“Te elegiría a ti; en cien vidas, en cien mundos, en cualquier versión de la realidad". 'El caos de las estrellas', de Kiersten White.

“No necesito el cielo si tú no puedes ir a él”. 'Crepúsculo', de Stephenie Meyer.

“Quería saber que te movías y respirabas en el mismo mundo que yo”. 'Bendición', de F. Scott Fitzgerald.

“Si tu amor fuera un grano de arena, el mío sería un universo de playas”. 'La princesa prometida', de William Goldman.

Solo copia y pega cualquiera de estas frases en WhatsApp y haz sentir especial a esa persona en este Día del Amor. ¡Feliz San Valentín!